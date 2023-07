Inter Miami | altro show di Messi | doppietta e vittoria per 4-0

Commenta per primo Altro giro e altri gol per Leo Messi, che nella notte è stato protagonista della vittoria dell'contro l'Atlanta United . In attesa del debutto in MLS, La Pulce ha fatto una doppietta nel 4 - 0 in Leagues Cup, una coppa alla quale partecipano club della Major League Soccer e del ...Dopo il gol all'esordio con l'con una punizione entrando dalla panchina, Leo Messi ha messo a segno la sua prima doppietta e un assist in Mls da titolare con la franchigia statunitense nel 4 - 0 sull'Atlanta United che ...Una leggerezza mentale contagiosa. Questo, di fatto, il giudizio che Tata Martino , allenatore dell', ha dato dopo le prime due partite di Lionel Messi con la squadra di MLS. Gol vittoria al debutto, doppietta e assist alla prima da titolare. Messi si sta confermando grande e ...

