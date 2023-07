Inter | la dirigenza continua a lavorare per doppia operazione – Sky

(Di mercoledì 26 luglio 2023) L’ha bisogno di due portieri, Raffaele Di Gennaro non basta e Filip Stankovic non è ancora ritenuto il profilo giusto. Luca Cilli riassume il lavoro dellasu Sky Sport.– Yann Sommer, poi Anatoliy Trubin. Questo è il programma dell’, che ha praticamente già chiuso con lo svizzero. Ciò che manca è il via libera del Bayern Monaco in totale emergenza per l’assenza di un sostituto a Manuel Neuer. La trattativa perciò, ma il calciatore spinge per la chiusura. Anche con Trubin si sono fatti passi avanti, si entrerà nel pieno dell’quando si sarà risolta la questione Sommer.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

... Sommer è il prossimo Dopo la cessione di Onana e il mancato rinnovo di Handanovic, l'è partita per la tournée in Giappone senza un portiere titolare. Laè alla ricerca del nuovo ......cessa di essere una virtù" As Roma 26/08/2022 - campionato di calcio serie A / Lazio -/ foto ...Luis Alberto potrebbe non essere passato inosservato e anzi potrebbe aver irritato più la...... ma l'avvicinarsi degli impegni ufficiali impone allainterista una concreta accelerata sul mercato in entrata. Balogun obiettivo dell'dopo il no di Lukaku. Difficile arrivare a ...

Inter, Inzaghi ha dettato la via: ora tocca alla dirigenza completare il ... Sportitalia

Marotta ha sondato il terreno per Paulo Dybala, ma per la Roma è incedibile e il giocatore vuole restare in giallorosso. Il mercato dell'Inter al momento resta bloccato su diversi fronti ...Entro il weekend l'ex obiettivo dell'Inter potrebbe dire di sì alla Juventus: lo stato della trattativa per prendere il forte centrocampista ...