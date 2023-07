Inter | 5 club in fila per Fabbian

(Di mercoledì 26 luglio 2023) L'non vuole perdere il controllo di Giovanni, ma allo stesso tempo è decisa nel trovare una squadra in cui mandarlo...

...e ilva avanti da settimane e nei prossimi giorni sono in programma nuovi incontri. Il legame tra Dybala e la Roma nacque un anno fa, quando l'argentino fu sedotto e abbandonato dall', che ...Luis Alberto è solo l'ultimo numero dieci della storia della Lazio; ilha avuto giocatori di assoluto valore con questa maglia. Nella storia del calcio il numero ...vestiva la maglia dell'. Ha ...... in attacco ci sono diversi profili che interessano l': da Gianluca Scamacca del West Ham, passando per Beto dell'Udinese fino ad arrivare a Folarin Balogun dell'Arsenal (vero obiettivo del...

Christian Primavera è il nuovo presidente dell'Inter Club San Salvo www.noixvoi24.it

L'Inter sembra un capitolo ormai chiuso da tempo anche perché è proprio il club nerazzurro ad aver chiuso le porte a Big Rom lo scorso 15 luglio, una volta scoperto l'intrigo tra il belga, il suo ...Il Bayern pronto a mettere le mani su un titolare del club bianconero. Ecco l'offerta dei tedeschi per Szczesny ...