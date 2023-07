(Di mercoledì 26 luglio 2023) Destituito il ministro degli esteri cinese, un giudice federale blocca le norme antimigranti negli Stati Uniti, verdetto di colpevolezza per gli attentati di Bruxelles, il premier cambogiano Hun Sen annuncia le dimissioni. Leggi

Saremo in grado di avviare un ciclo virtuoso Lo vedremo, Male idee maturare alla ...legali e sicuri basati sul modello dei corridoi umanitari da migliorare ed espandere a livello europeo...Ufficiale: Spotify Premium ora costa di più anche in Italia Vai all'approfondimentoha ... denominato Supremium e che, secondo Bloomberg, dovrebbe arrivarecorso di quest'anno. Spotify HiFi ..."Come mai Meloni ha cambiato ideaperchè capisce che è un tema molto sentitoPaese. E poi perchè, cito sue parole, intende costruire un rapporto con l'opposizione più costruttiva". 'Il fatto che venga ritirato l'...

Intanto nel mondo Internazionale

Dell’eccesso di turismo si discuteva già prima della pandemia: il termine è stato inserito per la prima volta nel dizionario Oxford nel 2018. E ora, con il boom dei viaggi dopo la pandemia, è riesplos ...Destituito il ministro degli esteri cinese, un giudice federale blocca le norme antimigranti negli Stati Uniti, verdetto di colpevolezza per gli attentati di Bruxelles, il premier cambogiano Hun Sen a ...