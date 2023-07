Innamorati di Federico Redondo

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Nel febbraio del 2003 Fernandoè un uomo sereno. Gli ultimi due anni lo hanno temprato, reso più saggio di quanto già non fosse – in fin dei conti è sempre passato per essere un ragazzo più maturo della sua età. Dopo aver alzato la Octava con la maglia del Real Madrid nel 2000, l’anno delle prestazioni monstre, del taconazo all’Old Trafford, di Jorge Valdano che vede in quella partita l’occasione perfetta «per quelli a cui non piaceper spiegarci perché», si è trasferito al Milan. Sembra il coronamento di un sogno, ma in allenamento si infortuna seriamente ai legamenti. Per due anni non vede il campo, si autosospende lo stipendio, crea i presupposti affinché i tifosi possano cullare un intimo culto per la sua figura, un culto fatto di riconoscenza e rimpianto. Nell’intervista che segue il suo ritorno in campo il giornalista chiede, tra ...