Info point a piazza Cardinal Pacca | arriva l’ok della Soprintendenza

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Il parere positivoper l’turistico introduce nel dibattito suun fondamentale elemento di verità e di chiarezza. Tutto quello che è stato deciso, tutte le determinazioni e tutti passaggi di quest’opera sono stati discussi e concordati con l’istituzione che tutela i beni storici e archeologici: le contro-narrazioni che altri hanno voluto costruire sono dettate da ragioni di critica politica, legittima ma totalmente estranea tanto all’archeologia quanto alle norme che disciplinano i lavori e i procedimenti amministrativi che li sottendono”. E’ quanto afferma in una nota il vicesindaco delegato all’Attuazione dei Pics Francesco De Pierro in riferimento al documento con cui la ...

I biglietti potranno essere acquistati presso la biglietteria, sita nell'area di degustazione, e l'in Piazza Santuario, a San Vito lo Capo. Inoltre, per intrattenere il pubblico, ogni sera ...... corso di tornio, decorazione, (su prenotazione) Web: https://menafueco.studio/pages/corsi - e - workshop Tel.: 346 0893147 Informazioni TuristicheGrottaglie Castello Episcopio, ...Tra i titoli fuori concorso, 'Coup De Chance', nuovo film di Woody Allen girato in Francia in francese (la forza del caso sulla scorta del mitico Match). Wes Anderson che porta 'The Wonderful ...

Infopoint a Piazza Pacca, sì della Soprintendenza ilmattino.it

Svolta info point a piazza Cardinal Pacca. La Soprintendenza dice sì. «Il parere positivo della Soprintendenza per l'info point turistico introduce nel dibattito su ...Il Comune di Forlì ha avviato il primo incontro di formazione per i titolari delle edicole del territorio, per l'attivazione del progetto "Edicole Info-point 20232024", che mira a potenziare l'informa ...