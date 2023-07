(Di mercoledì 26 luglio 2023) I potenziali venditori di reni contattavano l'zzazione tramite gruppi privati di donatori di rene sue fornivano dettagli personali come età, sesso e gruppo sanguigno. Successivamente, ...

I potenziali venditori di reni contattavano l'organizzazione tramite gruppi privati di donatori di rene su Facebook e fornivano dettagli personali come età, sesso e gruppo sanguigno.

Indonesia, scoperto traffico illegale di organi su Facebook: 12 arresti TGCOM

GIACARTA - Un traffico illegale di organi è stato scoperto in Indonesia, Paese dove è legale la donazione a parenti e amici ma non la compravendita, che avveniva quasi allo scoperto, tramite un gruppo ...In Indonesia è stato scoperto un traffico illegale di organi.