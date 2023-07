India | Francesca Leone ambasciatrice dell’arte italiana al G20

(Di mercoledì 26 luglio 2023) L’artista, nota anche a livello internazionale per l’impiego di materiali recuperati e per la sua sensibilità ambientale, è stata scelta dal MAXXI di Roma per esporre sia al Bihar Museum di Patna che al National Museum di Nuova Delhi seguendo il temano della Vasudhaiva Kutumbakam che, tradotto, significa: ‘Una Terra, una famiglia, un futuro”. Tre fiori giganti di diverse dimensioni, realizzati dall’artista con lamiere recuperate in cantieri dismessi o edifici abbandonati, compongono l’installazione di. L’artista è stata scelta dal Museo MAXXI su incarico del Ministero della Cultura per rappresentare l’arteal prossimo G20 in. Durante l’assise internazionale, si terrà la seconda Biennale in cui verranno esposte 50 ...

... Canada, Cina, Danimarca, Filippine, Finlandia, Francia, Grecia,, Giordania, Corea del Sud, ...- TAKBIR di Jordi Calvet - THE CAPTURED di Rongqi Huang - THE SONG by Riccardo Bernasconi e...Siamo molto attenti alla sostenibilità economica, ambientale e sociale: in Messico eabbiamo ... Ne è un esempioPoggio , produttrice nel Gavi, vicepresidente delle Donne del Vino : "Ho ...Roma, 24 lug. LartistaLeone, nota anche a livello internazionale per limpiego di materiali recuperati e per la ... per rappresentare larte italiana al prossimo G20 in. Durante lassise ...

Francesca Leone ambasciatrice dell'arte italiana al G20 in India Arte Magazine

Arte Francesca Leone ambasciatrice dell'arte italiana al G20 in India - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ...2023 - Il Consigliere regionale Giuseppe Pan (Lega-LV) ha presentato questa mattina, nella sala stampa Oriana Fallaci di palazzo Ferro Fini, sede dell’Assemblea legislativa veneta, il rinnovo del geme ...