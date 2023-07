Incidenti stradali | Aci Istat | “Nel 2022 più morti e feriti Costi sociali allo 0 | 9% del PIL”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Terminata la pandemia da Covid, con la ripresa della mobilità sono tornati a crescere gli. Lo scorso anno si sono verificati 165.889 sinistri (+9,2%) con 3.159(+9,9% rispetto al 2021) e 223.475(+9,2%), la cui prima causa continua ad essere la distrazione. Ogni giorno, secondo il rapporto ACIsull’incidentalità stradale, in media, si sono verificati 454al giorno per un costo sociale di quasi 18 miliardi di euro, lo 0,9 % del Pil con un + 9,8% rispetto al 2021. Nel, il tasso di mortalità, numero diper 100mila abitanti, risulta più elevato della media nazionale (5,4) in ben 14 regioni, tra le quali Basilicata (8,5), Valle d’Aosta (8,1), Emilia Romagna (7,0), Umbria e ...

Nove morti al giorno : è questo il preoccupante bilancio delle vittime dinel 2022, in base al report Istat - Aci . Lo scorso anno, rispetto a quello precedente, che era ancora segnato dalla pandemia e dalle limitazioni del traffico e degli spostamenti, è ...... taglio piante (50); servizi tecnici (45); problematiche relative alla viabilità, con smottamenti e presenza di materiale sulle strade (30); incendi egravi (25); soccorsi tecnici ...Il maltempo , che si è abbattuto su Carpenedolo nella notte tra lunedì e martedì, ha lasciato segni pesanti sul territorio: si è evitato il peggio - feriti e- anche grazie all'invito che l'Amministrazione comunale ha lanciato, attraverso i suoi canali social, a non uscire di casa per l'allerta meteo. Innumerevoli le automobili colpite ...

Giancarlo Zito morto in moto, si costituisce la pirata della strada che ha colpito il neurologo RomaToday

Un 47enne è morto in un incidente stradale sul lungomare di Nettuno. Fatale il tamponamento con un una Smart guidata da un 18enne.