Incendi Sicilia | Schifani dichiara stato di crisi e chiede emergenza

Ancora una volta Chiara Ferragni al centro delle polemiche. Stavolta, per la questione: la regione è stata flagellata dagliboschivi che l'hanno devastata. E la moglie di Fedez ha pubblicato una storia da uno yatch. È accaduto di tutto: attacchi su attacchi. Fedez è ...Da una parte gliche stanno mettendo in ginocchio lae vaste zone del Sud. Dall'altra gli effetti del maltempo al Nord, soprattutto in Lombardia. Video su questo argomento Piromane ...Negli ultimi 3 giorni (dato aggiornato alle 9 di oggi) hanno svolto 1.938 interventi contro gliboschivi: 710 in, 407 in Calabria, 281 in Sardegna e 540 in Puglia. Mobilitate 6mila ...

Dopo la Lombardia, che ieri aveva chiesto lo stato d'emergenza per la situazione dopo nubifragi e tempeste che hanno colpito in particolare Milano e la ...Mentre il Sud continua a bruciare, nel Nord Italia è tempo di conta dei danni. Per Lombardia, Sicilia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia – regioni colpite dagli eventi estremi di questi g ...