Incendi Sicilia | localizzato elicottero forestale disperso | “Pilota vivo ma ferito”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ilritrovato nei pressi della riserva di Pantalica, nel Siracusano. A darne notizia il presidente della Regionena, Renato Schifani. Il mezzo ha urtato i cavi dell'alta tensione “Ildell’del servizio anto, in forza al Corpodella Regionena, di cui non si avevano più notizie èed è già statoin prossimità della riserva di Pantalica nel Siracusano. L’uomo èe i mezzi di soccorso, che lo hanno raggiunto, lo stanno trasferendo in una vicina struttura sanitaria. Ne ho avuto conferma dal dirigente generale del Corpodella Regione, Giuseppe Battaglia”. Ne dà notizia il presidente della Regione ...

Grande sollievo in Sicilia per il ritrovamento del pilota dell'elicottero del Corpo Forestale di cui si erano perse le tracce nella mattinata di oggi durante un'operazione di spegnimento incendi nel Siracusano. Dopo ore ...

"Per gli incendi boschivi, ieri ci sono state ben 35 richieste di concorso aereo: 15 in Sicilia, 12 in Calabria, 4 in Sardegna, 3 in Puglia, 1 in Abruzzo. Tutte le richieste possibili sono state ...«Diciamo le cose come stanno: purtroppo questi atti sono prevalentemente dolosi, fatti da gente pazza che vive in questi momenti delle esaltazioni patologiche». Lo ha detto sugli incendi in Sicilia il ...