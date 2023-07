Incendi Sicilia | dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Palermo, 26 lug. - (Adnkronos) -in, il governatore Schifani halodie die richiesto al governo nazionale il riconoscimento dellodiper i roghi e l'eccezionale ondata di calore in. La decisione è stata presa nel corso di una seduta straordinaria della giunta convocata appositamente dal presidente della Regione a Palazzo d'Orleans. Sono centinaia, secondo una prima stima fornita dalla Regione, gli edifici, le infrastrutture e gli impianti di servizi generali (viari, elettrici, telefonici, fognari e di rifiuti) distrutti o danneggiati dagli. Migliaia le persone evacuate, anche solo ...

...più freschi dai quadranti settentrionali ( LE PREVISIONI - GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUGLI). soltanto sulla Calabria tirrenica e sul Nord dellasaranno possibili maggiori addensamenti ...Negli ultimi 3 giorni (dato aggiornato alle 9 di oggi) hanno svolto 1.938 interventi contro gliboschivi: 710 in, 407 in Calabria, 281 in Sardegna e 540 in Puglia. Mobilitate 6mila ...Almeno sette persone sono decedute ieri a causa dei nubifragi nel nord e degliin. Il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, ha scritto su Facebook: Stiamo vivendo in ...

Secondo una primissima stima fatta dalla Protezione civile siciliana - riferisce la Regione in una nota - i roghi che negli ultimi due giorni hanno devastato ...Arde la Sicilia, bruciano le borgate e i quartieri limitrofi non ... Al momento c’è una cinquantina di persone che ha preferito la vita di strada a quella in una comunità. Gli incendi hanno creato una ...