Incendi Sicilia | Chiara Ferragni corre ai ripari dopo il post in barca | “Pronta a fare la mia parte”

(Di mercoledì 26 luglio 2023)risponde alle polemiche.ilconsiderato “irrispettoso” dai followerni alle prese cone disagi causati dal caldo record degli ultimi giorni, l’influencer milanese è corsa aie ha spiegato di aver pubblicato le foto dalle Isole Eolie lunedì sera, quando ancora non era stato diramata l’emergenza per gli. A far discutere era stata la scelta di pubblicare una serie di foto dal suo viaggio in, accompagnate dal commento “Good Monday”, senzariferimento alla difficile situazione che già stava attraversando la regione in cui si trovava in vacanza. La mattina successiva, aveva pubblicato alcune storie in cui chiedeva ai follower milanesi se stessero bene ...

La 'follia climatica' degli eventi estremi visti in questi giorni è la 'nuova normalità'. L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e favorito i graviin, il violentissimo nubifragio che ha sorpreso Milano: 'il meteo così folle di questo assurdo luglio 2023 ce lo ricorderemo a lungo', si legge sul sito del colonnello Mario Giuliacci ...Prima del rientro a Milano, l'imprenditrice ha fatto sapere via social di essere disponibile a fare la sua parte per trovare soluzioni per le città colpite dal maltempo e dall'emergenza legata al ..." La situazione al momento risulta in fase di miglioramento, gliin località Monreale, San Martino, Capaci e Cinisi sono stati spenti così come quello nella zona di Santa Maria di Gesù. Sono ...

Incendi a Palermo e in Sicilia: tutte le news di oggi in diretta La Repubblica

“Siamo vivi per miracolo” raccontano i residenti del quartiere palermitano di Borgo Nuovo. L’incendio ha colpito una delle famiglie della zona in un momento di dolore. Era in corso la veglia funebre ...Palermo, 26 lug. (askanews) - Black-out in diverse zone di Palermo. Da oltre 40 ore manca l'energia elettrica in diversi palazzi della zona di via Sciuti, via ...