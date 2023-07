Incendi | notte di fuoco nel Catanese | chiesti i Canadair

E' stata unadi fuoco per glinel Catanese dove le fiamme hanno attaccato la pineta dei Monti Rossi di Nicolosi e costretto all'evacuazione un camping e altre strutture. Un vasto incendio sta ...26 lug 00:15, in Sicilia un'altradi grande emergenza Sul fronteè un'altradi emergenza in Sicilia. Ci sono centinaia di focolai in attesa di intervento. La Protezione ...Glinon hanno risparmiato nemmeno le chiese. Quella del convento di Santa Maria di Gesù, ... Vi scortiamo noi", decine di persone sono state svegliate nel cuore delladel 24 luglio con ...

Dopo la polemica sul post della Sicilia e le parole di Fedez in sua difesa, Chiara Ferragni interviene su Instagram ...le autorità hanno inviato messaggi di evacuazione in nove zone in tutto.Lo riporta il media ellenico Kathimerini.Situazione particolarmente critica a Rodi dove gli incendi sul versante sud-est dell'is ...