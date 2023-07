Incendi nel Crotonese | carabinieri salvano 6 persone

Il caldo che ha colpito la Penisolamese di luglio, seguito da- come abbiamo visto in Sicilia - e altri eventi meteorologici avversi come il nubifragio di Milano. Selvaggia Lucarelli ...... ma lo fanno con un'informazione falsa: il video non riguarda affatto glia Palermo , ma di un atto compiuto2021 in provincia di Potenza. Per chi ha ......mezzi aerei per far fronte agliche colpiscono la Grecia ha sottolineato la necessità di un'iniziativa congiunta da parte dei Paesi dell'Europa del Sud per affrontare i rischi climatici...

Palermo, 26 lug. - (Adnkronos) - Emergenza incendi in Sicilia, dove continua a bruciare il Palermitano. Dopo la giornata di ieri in cui gli incendi si sono susseguiti senza sosta, questa mattina le sq ...I devastanti roghi nel messinese hanno carbonizzato l’area di servizio Tindari Sud. Completamente incenerito l’autogrill e il distributore di carburante di Tindari, a circa 60 km da Messina, sull’auto ...