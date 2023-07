Incendi | Musumeci | “Non si trovano Canadair | assurdo Ue non abbia flotta”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) "Si sta lavorando a una soluzione alternativa assieme ad altri Stati membri dell'Unione europea, perché il problema non è solo italiano" “E’che l’Ue nonunvelivoli antio degna di questo nome”. Lo ha affermato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare Nello, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. “Ci sono sempre menoin giro, Italia si è candidata per acquistarne alcuni ma dovrà aspettare ancora 4-5 anni. A fronte di questa paradossale situazione, si sta lavorando a una soluzione alternativa assieme ad altri Stati membri dell’Ue, perché il problema non è solo italiano”. “Per gliboschivi, ieri ci sono state ben 35 richieste di concorso aereo: 15 in Sicilia, 12 in ...

