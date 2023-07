Incendi | Musumeci | Ieri 35 richieste soccorso aereo | assurdo che Ue non abbia una sua flotta

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Roma, 26 luglio 2023 "Ledi, nella giornata di, per gliboschivi" al Sud "sono state ben 35". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e per le Politiche ...

... nella giornata di ieri, per gliboschivi" al Sud "sono state ben 35". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello, in una conferenza stampa ...A renderlo noto è stato Nello, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare. '... Glie i disastri meteorologici degli ultimi giorni hanno messo e mettono a dura prova l'..." Non si esclude che ci sianodolosi ", tra quelli scoppiati negli ultimi giorni, ha detto il ministro, spiegando che sui fatti " indagano magistratura e forze dell'ordine. Non ...

Maltempo e incendi, Musumeci a Sky TG24: "Giornata drammatica, ci sarà stato d’emergenza" Sky Tg24

“Per gli incendi boschivi, ieri ci sono state ben 35 richieste di ... mostra le due facce di quella che si chiama ‘tropicalizzazione'” ha detto il ministro Musumeci, sottolineando che “il riproporsi ...Il giornalista Paolo Mieli a sorpresa su ministri e governatori di centrodestra: "Sono più ecologisti di Greta Thunberg".