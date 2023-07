Incendi lungo la autostrada a Palermo | video

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Sembrano essere sotto controllo, dopo un'altra notte di lavoro, gliche hanno sconvolto la Sicilia, in particolare la zona attorno a. Questogirato da un automobilista mostra lo stato dell'che dal capoluogo porta all'aeroporto di Punta Raisi. Le fiamme sono in mezzo alla strada, non solo ai bordi, e le macchine sono costrette a muoversi con estrema cautela.

... con picchi anche di 48 gradi, ha contribuito al alimentare gliche hanno colpito Sicilia, ... stavolta anche per le regioni meridionali: stop al gran caldo africano !la fascia adriatica ......ed ulteriori episodi analoghi di vandalismo eddolosi dei rifiuti presenti negli appositi cestini dell'area verde. All'interno del parco pubblico, prospicente i giochi per bambini ei ...È il parziale e terribile bilancio degliche per oltre 24 ore hanno bruciando la Sicilia, ... La gente è fuggita dalle villettela strada collinare che porta alla discarica di Bellolampo, ...

Incendi in Italia, fiamme lambiscono case in Sardegna. In Calabria 70 roghi in 24 ore Sky Tg24

Nella giornata di ieri il caldo ha battuto numerosi record in Calabria che si mantenevano dagli anni '80. Ecco le previsioni del meteorologo Paolo Bellantone per il lungo fine settimana ...(Adnkronos) – Eventi meteo estremi in attenuazione sull’Italia, dopo i violenti temporali hanno flagellato il Nord Italia e il caldo record che al Sud, con picchi anche di 48 gradi, ha contribuito al ...