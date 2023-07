Incendi | le fiamme lambiscono anche la stele di Capaci

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ladie la scritta No Mafia minacciate dalle. Gliin Sicilia non sono ancora domati e lungo l'autostrada che collega Palermo a Cinisiil monumento eretto ...

La stele di Capaci e la scritta No Mafia minacciate dalle. Gliin Sicilia non sono ancora domati e lungo l'autostrada che collega Palermo a Cinisi lambiscono anche il monumento eretto per commemorare la strage in cui persero la vita il giudice ...... 1 minuto Duesi sono verificati nel pomeriggio di ieri ad Agropoli. Le aree interessate sono state località Moio e la zona della Collina San Marco, lato via Togliatti. Le, spinte dal ...Sul fronte degli, che hanno interessato l'area tra Riposto e Milo, lehanno lambito alcuni stabilimenti produttivi che sono stati salvati solo grazie all'intervento degli stessi ...

Le notizie del 25 luglio 2023 sull'emergenza incendi in Sicilia Fanpage.it

E’ emergenza incendi a Catania dove le fiamme alimentate dal forte vento di scirocco lambiscono garage e abitazioni in via Palermo e nei quartieri periferici di San Giovanni Galermo e San Giorgio. La ...Ripartire da zero non sarà affatto facile quando tutto l’impegno profuso viene spazzato via da un incendio a velocità record. Se ripenso ad ogni singolo sacrificio fatto per costruirlo vederlo andare ...