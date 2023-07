Incendi in Sicilia | dichiarato lo stato di emergenza

(Di mercoledì 26 luglio 2023) La giornata di oggi in, ormai in fiamme, si apre con un’altra tragica notizia, quella di una donna morta a Palermo per un malore. L’ambulanza che avrebbe dovuto soccorrerla è rimasta bloccata a causa degliche stanno dilagando nella regione. Sono 55 in totale e ancora non hanno intenzione di arrestarsi. Impossibile spegnere L'articolo proviene da Il Difforme.

In Italia la regione finora più colpita dai roghi è stata la, in particolare l'area intorno ... Il presidente della Regione Renato Schifani ha dichiarato lo stato di crisi per glie il ......Schifani ha dichiarato Stato di crisi e di emergenza regionale e richiesto al governo nazionale il riconoscimento dello Stato di emergenza per glie l'eccezionale ondata di calore in. ...Come se non bastasse, glida alcuni giorni hanno prodotto una autentica emergenza in. Sei preoccupato per il cambiamento climatico Di' la tua! PER RISPONDERE AL SONDAGGIO OCCORRE ...

Altre due medaglie d’argento per l’Italia ai Mondiali di nuoto di Fukuoka quella di Simona Quadarella nei 1500 metri stile libero e quella di Thomas Ceccon nei 100 dorso, che ha mancato l’oro per 5 ...L’imprenditrice è in vacanza in questi giorni alle Eolie con un gruppo di amici. Fedez la difende, poi cancella il post. Una foto al tramonto al largo di… Leggi ...