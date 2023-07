Incendi in Sicilia | brucia la collina del Santuario di Tindari | le fiamme minacciano basilica – Video

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Oltre a Oliveri, l’o divampato sulla costa tirrenica messinese sta interessando anche il territorio di Patti. In particolare lesono arrivate vicino aldi, cattedrale posizionata in cima a un rilievo che si affaccia sulla costa. La situazione vista dalla spiaggia di Oliveri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

E poi ci sono glial Sud , soprattutto in, piaga che si ripresenta ogni estate. "Serve un approccio culturale assai diverso: ormai la tutela del territorio e la sua messa in sicurezza ...Sembrano essere sotto controllo, dopo un'altra notte di lavoro, gliche hanno sconvolto la, in particolare la zona attorno a Palermo. Questo video girato da un automobilista mostra lo stato dell'autostrada che dal capoluogo porta all'aeroporto di Punta ...'Sono in attesa della relazione da parte della Protezione civile sulla situazione degliinin modo da poter dichiarare, già nella seduta della giunta di domani, lo stato di calamità e chiedere al governo nazionale il riconoscimento dello stato di emergenza per l'Isola'. ...

Incendi Palermo, brucia la Sicilia: rogo anche nella riserva di Pergusa, duemila evacuati: news di oggi in diretta Fanpage.it

La "follia climatica" degli eventi estremi visti in questi giorni è la "nuova normalità". L'ondata di caldo che ...“ Nei momenti di grande emergenza come quella che stiamo vivendo in questi giorni in tutta la Sicilia, sono i sindaci ad esporsi in prima persona per affrontare i bisogni immediati dei cittadini. I ...