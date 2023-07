Incendi in Puglia | tornano sotto controllo Vieste e San Cataldo

(Di mercoledì 26 luglio 2023) su Tg. La7.it - Anche laè in fiamme in più zone . Sonogli, in provincia di Foggia, e a San, a pochi chilometri da Lecce. In ...

Anche laè in fiamme in più zone . Sono sotto controllo glia Vieste, in provincia di Foggia, e a San Cataldo , a pochi chilometri da Lecce. In entrambi i casi sono ancora in corso le operazioni ...E' quanto stima la Coldiretti sugli effetti deglidivampati in Italia che hanno distrutto centinaia di ettari di alberi e macchia mediterranea, dalla Sicilia alla Calabria fino alla...: COLDIRETTI, 15 ANNI PER RICOSTRUIRE I BOSCHI DISTRUTTI; IL 60% DEI ROGHI È VOLONTARIO Protocollo Coldiretti - Vigili del Fuoco per combattere i roghi Per ricostituire i boschi ...

Incendi e bufere, l'Italia divisa ... tra interne laziali e Abruzzo diretto tra il tardo pomeriggio e la sera su Molise, Campania interna e Puglia settentrionale. Tra la sera e la notte fenomeni solo ...La situazione più grave è in Sicilia, ma anche le regioni Puglia, Calabria e Sardegna devono fare i conti con il fuoco. Si contano anche delle vittime.