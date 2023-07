Incendi in Grecia | cervo dissetato dai soccorritori

Con lain preda agli, che mettono in fuga la popolazione e devastano gli ecosistemi, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sentito telefonicamente la presidente della ...Tra le immagini diffuse sui social che documentano il dramma degliinci sono anche quelli della fauna selvatica soccorsa e salvata. Nel video le immagini dei pompieri che dissetano un cervo stremato ma sono migliaia gli animali in difficoltà il cui ......l'estate in una zona che poi è stata raggiunta dagli, hanno spiegato all'AGI i vigili urbani del comune vicino all'aeroporto Falcone e Borsellino. Leggi anche Dalla Spagna alla, il ...

La Presidente Sakellaropoulou ringraziando per l'invio di mezzi aerei per far fronte agli incendi che colpiscono la Grecia ha sottolineato la necessità di un'iniziativa congiunta da parte dei Paesi ...''Grecia e Italia possono creare un fronte comune per sensibilizzare l'Unione Europea, gli altri Paesi del Mediterraneo e tutta la comunità internazionale, al fine di agire più rapidamente ed efficace ...