Incendi in Algeria | il messaggio di Aouar

Commenta per primo Dalla Grecia alla Sicilia, glistanno facendo tantissimi danni nei paesi che affacciano sul Mar Mediterraneo. N elle ultime ore inci sono stati 34 morti e Aouar sui social ha espresso il cordoglio per il suo paese .Gliassediano tutto il Mediterraneo con un tragico bilancio di 40 morti negli ultimi giorni, di cui la maggior parte in(34). Nuovi, dopo quelli registrati in Italia, in Grecia, in Turchia e in Tunisia, sono segnalati anche in Croazia e nell'isola spagnola di Gran Canaria. In Croazia, dove i venti forti ...Situazione complessa anche in: 34 persone, tra cui 10 soldati, sono già state uccise daboschivi nelle regioni montuose di Bejaia e Bouira. Anche in questo caso, 1.500 persone sono ...

In Algeria spenti tutti gli incendi Agenzia ANSA

ALGERI - Sono stati spenti tutti gli incendi boschivi che per giorni hanno colpito diverse province nel nord dell'Algeria causando la morte di 34 persone. L'annuncio è stato fatto ieri sera dalla ...