Incendi e maltempo | Meloni annuncia la massima mobilitazione | “Interventi urgenti e prevenzione”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 26 luglio 2023) “Glie i disastri meteorologici degli ultimi giorni stanno mettendo a dura prova l’Italia. Il Governo ha messo in campo tutti i mezzi di cui dispone e stiamo istruendo le richieste di stato di emergenza avanzate dalle Regioni colpite per deliberare le prime risorse. Siamo al lavoro per dare risposte immediate ed efficaci”. Arrivano le rassicurazioni della premier Giorgia, in un videomessaggio trasmesso dai suoi canali social, nelle ore più difficile dell’emergenzain tutta Italia e in particolare in Sicilia. “Sono sinceramente vicina al dolore di chi ha perso i propri cari e alle comunità che sono state maggiormente colpite”. La presidente del Consiglio ha ringraziato “i volontari, i vigili del fuoco, gli appartenenti alle forze armate e di polizia. Tutte le squadre sono mobilitate. Così come magistratura e ...