Incendi | anche la Sardegna nella morsa del fuoco

(Di mercoledì 26 luglio 2023) (Adnkronos) – Dieciin contemporanea in tutta la. Da lunedì sono effettuati 281 interventi e oggi ci sono 294 vigili delimpegnati nell'Isola. I due fronti più impegnativi sono quello di Carloforte, nel Sud, dove le fiamme ora sono sotto controllo e quello di Palmadula, nel Sassarese. Qui vigili del, corpo forestale e barracelli hanno ricevuto l'aiuto di due Canadair e un elicottero. L'intervento dall'alto è servito per evitare che le fiamme raggiungessero un agriturismo. Il fumo sta attraversandoil centro di Cagliari a causa di un grossoo scoppiato nel colle di San Michele. Ilavanza spinto dal vento e il fumo sta attraversando tutta la città per arrivare fino al ...

Giornata infernale per i numerosi incendi scoppiati oggi in Sardegna. Cagliari ha dovuto fare i conti con i roghi alimentati dal vento di maestrale e dal caldo. Un vasto incendio si è sviluppato al colle di San Michele e nel ...

Fiamme a Nettuno. Ieri l'incendio su Strada Ponte Materiale spento per tempo grazie all'intervento della Protezione Civile di Nettuno.