Incendi a Palermo | lo slalom tra le fiamme sulla A29

Sono immagini spaventose che danno tutta la dimensione dell'emergenzaquelle che un automobilista ha girato transitando sulla A29- Mazara del Vallo . E' un vero e proprio slalom tra le fiamme quello che le auto hanno dovuto affrontare transitando sull'...Le fiamme, nella giornata di martedì 25 luglio , hanno raggiunto l'autostrada A29 nel tratto che collegaa Capaci . Sono diversi i video diffusi sui social dagli automobilisti che mostrano i roghi sui lati della carreggiata. Video Facebook/Angela Gulotta, il sindaco Roberto Lagalla denuncia la natura dolosa dei roghi e si sfoga per un problema ormai annoso. Il primo cittadino del capoluogo siciliano ha parlato con l'Ansa. "Mio padre ...

Il Sud brucia, ancora roghi in Sicilia e Puglia: cinque vittime. Italia verso lo stato di emergenza - Incendi: 710 interventi dei vigili del fuoco in Sicilia - Incendi: 710 interventi dei vigili del fuoco in Sicilia RaiNews

Le fiamme, alimentate dal vento di scirocco, sono divampate in tutte le montagne che circondano Palermo: San Martino delle Scale, Monte Pellegrino, ...IL COMMENTO. Chissà di che altro hanno bisogno ancora i negazionisti del cambiamento climatico generato dall’uomo per ravvedersi. L’Italia è divisa in due da un’apocalisse impazzita, mai vista nella ...