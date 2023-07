... a Crispano, luogo di residenza del giovane, ad Afragola, dove il 20enne giocava a calcio, e a Frattamaggiore, dove ha sede la ditta Delifood dove il ragazzo è decedutoessere rimasto...L'uomo, un 35enne filippino, è stato quindiproprio dalle immagini delle telecamere ... ad altri che era un coetaneo incontratoaverlo conosciuto un chat. È stata quindi la madre a ...versioni discordanti della ragazzina e le reticenze anche della madre, da alcuni suoi comportamenti i sanitari si sono insospettiti e hanno allertano le forze dell'ordine.dalle ...

Incastrato dopo 48 anni il killer di una bambina: prete reo confesso ilGiornale.it

Il cold case di Philadelphia è stato riaperto grazie a un libro pubblicato nel 2022: il religioso era amico del padre della piccola Gretchen Harrison ...Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo ...