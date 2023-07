Altrocalco è Josip Sutalo, 23 anni, croato della Dinamo Zagabria e della nazionale croata ... Ieri, in questa Babele, è spuntato anche il portoghese: proposto Gonzalo, 21 anni, dello ...Nella due giorni il presidente brasiliano,Lula da Silva, non aveva mancato di ripetere 'il ... un'alleanza indei valori della libertà, della democrazia, indella nostra comune ...... il primo ministro Giorgia Meloni (FdI/ECR) e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen non hanno il potere di concludere accordi adell'UE. Per saperne di più EUROPA DEL SUD MADRID ...

Inacio: nome nuovo per il Napoli | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

ForzAzzurri.net - La Gazzetta dello Sport - Spunta Gonçalo Inacio per la difesa: lo Sporting spara alto. La lista del Napoli è infinita, spunta un nuovo profilo per la ...Il Napoli continua la propria ricerca di un erede di Kim, ma non è facile trovare un degno sostituto del coreano.