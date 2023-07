In Europa avanza il Green Deal. Da noi dilagano i negazionisti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Mentre l’Italia si spacca in due per un cambiamento climatico che ormai ha tutti i connotati di un’emergenza e mentre dalle parti del governo ancora si lisciano iclimatici la Commissione europea si rallegra per “l’approvazione definitiva della direttiva riveduta sull’efficienza energetica, del regolamento FuelEu Maritime e del regolamento sull’infrastruttura per i combustibili alternativi, nell’ambito del pacchetto legislativo “Fit for 55” volto a ridurre le emissioni di gas serra dell’Ue di almeno il 55% entro il 2030”. Secondo la Commissione Ue, “questa versione riveduta della direttiva sull’efficienza energetica, ben più ambiziosa della precedente, ridurrà il consumo di energia in questo decennio e oltre e instraderà l’Ue su un percorso efficiente sotto il profilo dei costi, con l’obiettivo di diventare climaticamente neutra entro il 2050”. Gli ...