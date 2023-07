“Impossibile dire no” | la rivelazione dell’agente fa sognare tutti

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 26 luglio 2023) “Come poter maidi no a un club che ha appena vinto lo Scudetto?”. Queste le parole del procuratore che hanno letteralmente scatenato i tifosi intta. Mentre il Napoli in queste ore è tornato in città dopo la prima parte del ritiro in Val di Sole, nella località di Dimaro, la formazione di Rudi Garcia procede con gli ultimi preparativi verso la seconda fase della preparazione atletica, prevista a Castel di Sangro. La cittadina abruzzese è ormai da anni punto di ritrovo di tanti tifosi del Napoli che incoraggiati dal grande successo in campionato della scorsa stagione, riempiranno sicuramente il quartier generale della squadra partenopea per le prossime settimane a venire. Intanto, gli stessi tifosi azzurri si aspettano però delle novità dal mercato: tantissimi i nomi accostati alla squadra di Garcia, che a sua volta si attende i rinforzi ...