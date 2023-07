Impeccabili e truccate anche in spiaggia? Sì | ma con le formulazioni giuste

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Truccarsi in, sì o no? Esistono due scuole di pensiero sull’argomento: se ci sono donne che si prendono una vacanza, letteralmente, da fondotinta&co, altre non rinuncerebbero mai al truccoin riva al mare. Non esiste un giusto e uno sbagliato, è una questione soggettiva, ma è fondamentale scegliere lepiù adatte e seguire alcune regole. Trucco a prova di caldo guarda le foto Leggi› Latte make up, il nuovo trend beauty nei toni ...