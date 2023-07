Immissioni in ruolo docenti 2023 | tutto sulla mini CALL veloce su posti di sostegno vacanti dopo lo scorrimento delle GPS | chi partecipa e come 20 FAQ

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Le nuove assunzioni per l'anno scolastico/24 saranno accompagnate da una procedura straordinaria finalizzata alper il personale dicon l'uso di GPS di prima fascia e relativi elenchi aggiuntivi. Inoltre, è prevista un'altra(oltre a quella "ordinaria") che stabilisce chi puòre e per quali province. L'articolo .

NB: quanto detto sulla presa di servizio, per il docente in congedo di maternità, vale anche per leine le assunzioni straordinarie da GPS. Supplenze docenti 2023/2024: domanda va ...138 del 13.07.2023 relativo allein2023 - 24 ha stabilito che "Il docente tenuto allo svolgimento dell'anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.... alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; per le indicazioni sulle modalità di applicazione rinvia alle istruzioni operative relative alleinche, a loro volta, ...

Immissioni in ruolo docenti 2023, oggi stop assunzioni da GaE e concorsi. Da domani 27 luglio domanda call veloce per coprire i posti ancora liberi Orizzonte Scuola

Intervenuto nel corso della Tecnica risponde live di martedì 25 luglio, l’esperto di normativa scolastica Lucio Ficara ha fatto il punto relativamente alle immissioni in ruolo e alla call veloce: “Nel ...Le immissioni in ruolo ordinarie vengono effettuate attingendo per il 50% da GaE e per il 50% da GM, dalle quali si attinge secondo un preciso ordine e determinate percentuali. Gli aspiranti, per ...