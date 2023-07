Immissioni in ruolo docenti 2023 | oggi stop assunzioni da GaE e concorsi Da domani 27 luglio domanda call veloce per coprire i posti ancora liberi

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Come sono andate le operazioni diinsvolte dagli Uffici Scolastici nel corso degli ultimi dieci giorni con fase1 attribuzione della provincia e fase 2 attribuzione della sede?dovrebbe essere l'ultimo giorno per la fase ordinaria da GaE e. Dainfatti sarà possibile presentareper laordinaria, per cui dovranno essere resi disponibili icomuni e di sostegnovacanti. L'articolo .

Ultimate le fasi concernenti lein, Gli USR (Uffici Scolastici Regionali) provvedono alla p ubblicazione dei posti disponibili da destinare agli incarichi a tempo determinato i cui destinatari saranno individuati ...Inoltre in queste ore ai docenti della primaria e dell'infanzia presenti in GAE su posto comune stanno giungendo proposte di attivazione di procedura per ilsui posti Agazzi e Montessori pur ...... come abbiamo anche chiesto in questi ultimi giorni in vari decreti all'esame del Parlamento, conindirettamente da Gps prima e seconda fascia, pure su posto comune". "Per quanto ...

Immissioni in ruolo, perchè sono stati chiamati anche docenti già in ruolo Non dovevano essere cancellati Alcuni chiarimenti Orizzonte Scuola

Call veloce ordinaria, domanda dal 27 al 31 luglio: per quante e quali province La call veloce ordinaria permette agli aspiranti di potersi candidare, dopo le operazioni ordinarie di immissioni in ...13/5 del D.lgs. 59/2017: Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a ...