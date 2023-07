IMAGinACTION | settima edizione per il Festival Internazionale del Videoclip

Leggi su funweek

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Torna a pieno regime e a teatro, per il suo settimo anno,del. Dopo le ultime edizioni all’aperto, la rassegna dedicata al mondo del video musicale è in programma al Teatro Comunale di Ferrara dal 19 al 21 settembre con un ricco calendario di appuntamenti dal vivo. Le tre serate, infatti, vedranno alternarsi sul palco alcuni tra i più grandi artisti della scena musicale per eventi live unici che saranno l’occasione per raccontare al pubblico carriere esemplari attraverso parole, musica e immagini. E a inaugurare l’2023 di IMAGinACTON sarà Mauro Repetto degli 883, con l’anteprima nazionale del libro Non ho ucciso l’uomo ragno (Mondadori). Scritto insieme al giornalista Massimo Cotto, il volume racconta per la prima volta la vita del musicista e ...