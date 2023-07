Il voto del Senato rafforza la Santanchè FdI | ora il ministro ha il dovere di andare avanti

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Naufraga, come da previsioni, la mozione di sfiducia individuale incontro ildel Turismo, Daniela. Un naufragio annunciato, che ottiene l’effetto di spaccare l’opposizione (con iri di Calenda e Renzi che non hanno partecipato al) e di ricompattare la maggioranza di governo. Il testo, presentato dal Movimento 5 stelle e appoggiato dal Partito democratico e da Alleanza Verdi e sinistra, ha infatti ottenuto appena 67 voti favorevoli, 111 contrari e nessun astenuto. LEGGI ANCHEalper la mozione di sfiducia: "Ho detto la verità, chi dice il contrario mente". Scontro tra FdI e M5S, gazzarra delle opposizioni: i 5Stelle presentano la sfiducia. FdI: "È un linciaggio politico" Sul ...

I senatori di Azione e Italia viva - come annunciato alla vigilia - non hanno partecipato ale la loro decisione ha scatenato la criticaMovimento 5 stelle che ha accusato i renziani di '...La maggioranza come prevedibile ha votato in modo compatto contro la sfiducia e ha espresso la sua approvazione con un breve applauso in Aula alla proclamazione. 'Una bellissima giornata', ...È urgente intervenire, approvando la legge il prima possibile', riferisce il responsabile economicoPD, Antonio Misiani, intervistato dal Corriere della Sera. 'Il mancatodell'emendamento ...

Il presidente del Senato a ruota libera prima delle ferie estive: «Non attaccavo la ragazza ma criticavo il suo difensore per l'attesa di 40 giorni» ...