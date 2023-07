Il viaggio delle amiche si trasforma in tragedia | Graziella muore sul colpo | ferite le altre Una è gravissima

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Una donna morta etre, di cui una grave, sono rimastein un incidente stradale avvenuto martedì 25 luglio a Monteu Roero, nella frazione di Sant’Anna, in provincia di Cuneo in Piemonte. Secondo quanto riportano i quotidiani locali e da una prima ricostruzione della polizia stradale, un Fiat Doblò con a bordo quattro donne è finita in un canale agricolo ai bordi della carreggiata e si è capottata.Conte, 82 anni, residente a Pecetto Torinese, si trovava al volante del mezzo e a seguito dell’incidente ha perso la vita. Per la donna, purtroppo non c’è stato niente da fare ed è deceduta sul. Una passeggera è stata trasferita in elicottero al Cto di Torino; la donna sarebbe in pericolo di vita. Leggi anche: “Qui è l’apocalisse”. Terribile tempesta nella notte: alberi sradicati, tetti ...