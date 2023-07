Il suo nome di battesimo lo ha rifiutato da tempo | preferisce i pronomi neutri they them per identificarsi Quando è scesa in campo per la partita inaugurale dei Mondiali di calcio femminili contro la Nigeria | la venticinquenne canadese Quinn è diventata la prima atleta transgender e non-binary ad aver preso parte a una Coppa del Mondo Fifa

...Instagram si è sfogata contro l'uomo - un misterioso dottore del quale l'ereditiera non ha fatto il(per non fargli pubblicità gratuita, giustamente) - che avrebbe utilizzato un filmato del...Molestata anche la sua amica, di 24 anni, che per farla riprendere urlava il. Ad iscrivere i due giovani nel registro degli indagati è stato il procuratore aggiunto di Perugia Giuseppe ...Nato a Concorezzo, sposato con una figlia che gli ha fatto dono 6 anni fa di una nipotina di... ha preparato uno scritto che ha letto durante la serata dove a riassunto ilgrande lavoro ...

Turista incide il suo nome e rovina tempio giapponese vecchio ... Everyeye Tech

Tonino Nobili, salumiere e cantastorie, è stato salutato a Sasso con un funerale. Aveva 70 anni, dedicati al commercio e all'amore per il paese. Ha scritto un libro sulla vita di Sasso. Una vita piena ...Mercans, società leader globale nel settore della contabilità del personale, ha lanciato sul mercato il suo rivoluzionario software di terza generazio ...