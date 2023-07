Il Senato salva Santanchè Il Centrodestra fa quadrato e vota compatto contro la mozione di sfiducia proposta dal Movimento 5 Stelle

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Come da programma, la maggioranza alhato la ministra Danielandoladipresentata dal. I votilasono stati 111 mentre quelli a favore 67. Al voto non hanno partecipato iri di Azione e di Italia Viva. Del resto l’esito del voto era apparso chiaro sin dalla discussione generale con i partiti che supportano il governo di Giorgia Meloni che hanno fattomentre Azione e Italia Viva avevano annunciato che avrebbero lasciato l’Aula al momento del voto, spaccando definitivamente il fronte delle opposizioni.al voto sulla ...

...30 Dl- infrazioni (Politiche Ue) 13,40 Ddl sport in Costituzione (Affari Costituzionali) 14,00 Audizione Conferenza Regioni su programma 2023 Commissione e Consiglio Ue (Politiche Ue)- ......30 Interpellanze e Interrogazioni (Aula) 10,30 e 20,00 Dl- infrazioni (Politiche Ue) 13,00 ... Pdl competenze non cognitive scuola (Aula) 20,00 Pdl salario minimo (Lavoro)- - - - - - 11,......30 Dl- infrazioni (Politiche Ue) 13,40 Ddl sport in Costituzione (Affari Costituzionali) 14,00 Audizione Conferenza Regioni su programma 2023 Commissione e Consiglio Ue (Politiche Ue)- ...

Salva Daniela Santanché, mozione flop al Senato L'Identità

Come altamente prevedibile, nessuna dimissione per la ministra del Turismo, sottoposta in mattinata a un voto di sfiducia per il caso legato alle sue aziende ...E’ iniziata al Senato la discussione sulla sfiducia individuale al Ministro del turismo Daniela Santanchè, presentata dal Movimento 5 Stelle.