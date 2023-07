Il Senato respinge la mozione di sfiducia di M5s a Santanchè Conte | «Disertare l’aula è essere complici»

(Di mercoledì 26 luglio 2023) I voti favorevoli sono stati 67, contrari 111 e nessun astenuto. Hanno votato a favore M5s, Pd e Avs, mentre Az-Iv non ha partecipato al voto

L'Aula delha infatti respinto la mozione di sfiducia individuale al ministro del Turismo Daniela Santanchè presentata dal Movimento 5 stelle. I voti favorevoli sono stati 67, contrari 111 e ...Ilha respinto la mozione di sfiducia al ministro del Turismo Daniela Santanchè presentata dal Movimento 5 stelle. I voti favorevoli sono stati 67, contrari 111 e nessun astenuto. Hanno votato a ...Leggi Anche Daniela Santanchè: 'Da Report falsità per screditarmi' - Molinari (Lega): 'Aspettiamo che spieghi in Aula' Leggi Anche Santanchè: 'Nessun passo indietro, dai giornali solo bugie' - E ...

Daniela Santanchè, il Senato respinge la mozione del M5s sulla sfiducia con 111 no | Il ministro del Turismo: "E' una bellissima giornata"

Con 111 voti contrari, 67 favorevoli e nessun astenuto, l'Aula del Senato ha respinto la mozione di fiducia al ministro del Turismo Daniela Santanchè. La mozione era stata presentata dal Movimento Cin ...