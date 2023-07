Il Senato respinge la mozione di sfiducia al ministro Santanchè

Santanchè: 'Non ho votato perché poco opportuno' 'Non vorrei che domani qualcuno scrivesse che ero assente', ha poi aggiunto Daniela Santanchè, rispondendo a chi le chiedeva perché non avesse ...Roma, 26 luglio 2023 Con 67 voti a favore e 111 contrari illa mozione di sfiducia al ministro Santanchè. L'annuncio del Presidente delLa Russa. / WebTv

Daniela Santanchè, il Senato respinge la mozione del M5s sulla sfiducia con 111 no | Il ministro del Turismo: "E' una bellissima giornata" TGCOM

Tutto come previsto: Pd e Movimento 5 stelle si schiantano sul voto alla mozione di sfiducia dei grillini alla ministra del Turismo Daniela ...Roma, 26 lug. (askanews) - L'aula del Senato ha respinto la mozione di sfiducia individuale presentata dal M5s, a prima firma Stefano ...