Il Senato boccia la mozione di sfiducia contro Santanché

(Di mercoledì 26 luglio 2023) AGI - Ilhato ladiindividualeil ministro del Turismo, Daniela. Il testo presentato dal Movimento 5 stelle e appoggiato dal Partito democratico e da Alleanza Verdi e sinistra, ha ottenuto 67 voti favorevoli, 111 contrari e nessun astenuto. Iri di Azione e Italia viva - come annunciato alla vigilia - non hanno partecipato al voto e la loro decisione ha scatenato la critica del Movimento 5 stelle che ha accusato i renziani di "fare da stampella all'esecutivo". "In situazioni come queste disertare è essere complici", ha poi tuonato Giuseppe Conte in un post sui social. "È una bellissima giornata" Il responso dell'Aula, giunto al termine di una seduta durata quasi tre ore, è stato accolto con soddisfazione dal ...

Per Lucio Malan, capogruppo di Fratelli dItalia al, non ce' nulla in questa mozione che abbia a che fare sulloperato di Santanche' come ministro e non ce' nulla di questa mozione che sia ...Dimenticando peraltro che partecipo alla seduta delproprio perché richiesto dalle opposizioni, con la loro mozione. Da quarantotto ore, in costante contatto con il dipartimento nazionale di ...Così in Aula alil capogruppo M5s Stefano Patuanelli illustra la mozione di sfiducia alla ministra del turismo Daniela Santanchè, accusandola di 'mancanza di risposte' e 'opacità'. Secondo ...

Roma, 26 lug. (askanews) - Alla fine è andato tutto come previsto: il Senato ha respinto la mozione di sfiducia individuale contro la ministra ...