“Il rogo all’aeroporto di Catania potrebbe essere partito dal cavo di una stampante”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Mentre lo scalo non è ancora del tutto operativo, arriva la notizia chedaldi unal’incendio che la sera del 16 luglio ha gravemente danneggiato il terminal principale dell’aeroporto Fontanarossa di. Fiamme che hanno provocato enormi disagi per i passeggeri e che hanno costretto per alcuni giorni a misure temporanee per cercare di evitare si allargassero anche ad altri aeroporti. A ipotizzare che sia stato una innescare le fiamme sono i vigili del fuoco nella loro prima relazione sull’incendio depositata alla Procura etnea. Una ipotesi da confermare e su cui sono necessari altri accertamenti. Il sospetto nasce da una estesa macchia scura notata dai vigili del fuoco accanto alla. Se ...