Il Rigoletto di Aliverta è un travestito alle orge del Duca Altro che scandalo | così il capolavoro verdiano sembra riprodotto in realtà aumentata

(Di mercoledì 26 luglio 2023)con bagordi, frizzi e lazzi, vecchi maiali che si approfittano di giovani fanciulle come minimo inconsapevoli e come massimo abusate, notabili che si credono impuniti o lo sono, i loro lacché che fanno di tutto per accontentarli e divertirli, procurando una risata o una notte di piacere con qualche squinzia circuita – tra le due cose non c’è differenza. Sul fatto che Giuseppe Verdi abbia sublimato queste storie di tutti i giorni, da cronaca di giornali, nelcomposto quasi duecento anni fa è stato scritto quasi tutto e con il massimo dei saperi. Il regista Gianmaria, con la sua ultima produzione di VoceAllOpera delallo Stresa Festival, lo ridisegna in versione ridotta e itinerante che produce un effetto inverso, con il...

VoceAllOpera vuol dire ovviamente il regista Gianmaria, e in effetti questo "" risulta una delle alivertate più compattamente tipiche e anche più riuscite. Il tutto si svolge in due ...... accompagnati dalla fisarmonica di Rocco Rosignoli raccontano la storia di... Ideazione e regia Gianmaria. Alle ore 17.50 Il sogno di Verdi (durata 35 minuti) a cura di Teatro ...Ilche andrà in scena per Stresa Festival sarà una tragedia immersiva, come ci dice lo stesso. Il centro dell'azione è lo spettatore a stretto contatto con i cantanti: in questo ...

Il Rigoletto di Aliverta è un travestito alle orge del Duca. Altro che scandalo: così il capolavoro… Il Fatto Quotidiano

Orge con bagordi, frizzi e lazzi, vecchi maiali che si approfittano di giovani fanciulle come minimo inconsapevoli e come massimo abusate, notabili che si credono impuniti o lo sono, i loro lacché che ...Nella cornice del giardino di Villa Bossi con balconata-imbarcadero, giardinetto e scalinate, Aliverta ha prima raccontato la sua idea di Rigoletto che poi è andato in scena tra il pubblico. Costumi ...