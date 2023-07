Il Paradiso Delle Signore | Vittorio Conti è gay? Parla Alessandro Tersigni

Leggi su biccy

(Di mercoledì 26 luglio 2023)questa settimana è stato intervistato da Chi e fra le tante domande gliene è stata fatta una anche su Il, fiction di Rai1 che lo vede recitare nei panni di. “È un periodo di cambiamenti. Devo capire cosa ne sarà di me, ma anche del mio personaggio,. Se sono stanco? No, non è stanchezza, anzi. Il lavoro nel daily è stato tanto, lungo, importante. Oramai sono passati quasi dieci anni e sono onorato di far parte di una squadra come questa che, in qualche modo, anche solo per il tempo che passo qui dentro, è praticamente come una seconda famiglia. Mettiamola così: il bisogno di guardare altrove credo sia fisiologico per chi fa questo mestiere, ma con questo non sto ...