Il nuovo film di Paolo Sorrentino si gira in via Duomo | scatta il divieto di sosta

Leggi su 2anews

(Di mercoledì 26 luglio 2023) La troupe deldidedicato a Partenope si sposta dal Lungomare al centro di Napoli per 15 giorni: il Comune dispone ildinell’area. Siin via, a Napoli, ildidedicato a Partenope. Come riporta Fanpage, in un articolo del collega Pierluigi