Il neonato dimenticato in auto e il clickbait morboso

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Esaminando la notizia condivisa dal profilo social di La7, riguardante il gesto disperato di un padre per salvare il figliolasciato accidentalmente incon temperature elevate, la prima cosa importante da notare è che il resoconto dei fatti, per come è riportato, contiene degli errori, e soprattutto un titolo sensazionalistico che potrebbe trarre in inganno i lettori su come si sono effettivamente svolte le cose – e, di conseguenza, su quanto la notizia possa davvero interessarli. Dimentica il figlioincon 40 gradi, il gesto disperato del padre per salvarlo: il videoLa notizia, tutt’ora presente sul sito di La7 e qui archiviata, è di quelle che contribuiscono alle visite complessive di un sito, cosa che non fa mai male a chi campa di inserzioni pubblicitarie. La gente legge il titolo, e ...