Il negazionismo climatico non è un’opinione ma una falsa notizia | per me l’odg deve intervenire

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Leggere la cronaca di questi giorni e confrontarla con quanto scritto sui giornali di destra, ma anche dichiarato da alcuni politici di maggioranza, produce incredulità. Più si aggravano i fenomeni, più aumentano i morti, più avanzano roghi, tifoni, grandine micidiale, più i giornali di destra gridano ai “terroristi dell’afa”, agli “sciacalli del clima”, a chi strumentalizza gli eventi per allontanare i turisti dalla nostre città e in generale a chiunque affermi che c’è una crisi climatica in corso causata dall’uomo. Facciamo un passo indietro. I negazionisti climatici, in realtà, andrebbero affrontati con scetticismo e indifferenza. Mai bisogna mettersi sul loro piano, mai argomentare con loro, talmente accecati dalla loro ideologia e dalla loro furia direi narcisistica che li si può trattare solo come persone ignoranti anzitutto ma anche persino disturbate. Un esempio può essere ...