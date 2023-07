Il Napoli di Garcia | baricentro più basso e grande attenzione alle conclusioni Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ladello Sport analizza il gioco di Rudialdopo le prime due amichevoli di stagione. Ildiha unpiùdi quello di Sptti per fare in modo che gli attaccanti abbiano più spazio. Contro la Spal,ha inserito nel tridente, a destra, Giacomo Raspadori, accanto a Osimhen e Kvaratskhelia. Laritiene l’esperimento interessante, al di là di alcune imprecisioni nelle. “Infatti il campione d’Europa sicuramente non è un’ala classica. Ma il suo tendere ad accentrarsi alla ricerca del triangolo stretto con Osimhen oppure del tiro, crea situazioni interessanti in chiave offensiva. In più Di Lorenzo e anche Anguissa possono optare ...