Il mito immortale di Charles De Gaulle | Parigi liberata dai nazisti

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Per più di una generazioneDenon è altro che il nome dell’aeroporto di. La storia che si cela dietro questo nome, dietro questo personaggio chiave del Novecento europeo, merita però d’essere ricordata. Nessuno in Francia ha bisogno di una ripassata in merito, ma al di là dei confini d’oltralpe il discorso è ben diverso. Per spiegare in breve, prima di scendere nei dettagli, cosa abbia significato Deper la Francia, ecco le ormai storiche parole del Presidente Pompidou nel momento in cui ne annunciò la morte alla nazione: “Il generale Deè morto. La Francia è vedova”. L’importanza diDeper la Francia La storia diDediventa di rilevanza nazionale a partire dalla Seconda ...